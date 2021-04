Prefeitura de Naviraí e Bombeiros higienizam locais de grande fluxo de pessoas

A Prefeitura de Naviraí realizou em parceria com o Corpo de Bombeiros, na noite desta terça-feira (06-04), a higienização de locais onde ocorrem diariamente grande circulação de pessoas. A ação foi determinada pela prefeita Rhaiza Matos visando à prevenção e combate ao coronavírus.

A desinfecção sob a responsabilidade pela Gerência de Saúde foi coordenada pela Vigilância Sanitária Municipal e, mais uma vez, contou com o apoio da iniciativa privada através do empresário Adriano Gouveia (Grupo Naviraí), que cedeu o “Combater 800”, desinfetante à base de amônia, recomendado para desinfecção de superfícies com potencialidade de contaminação pelo Covid-19.

A aplicação do produto foi feita em doze pontos estratégicos da cidade: calçadas e paredes das duas lotéricas, área de acesso à Farmácia Básica Municipal, rampa e escadaria do Banco do Brasil, calçadas do Caixa Econômica Federal, áreas externas do antigo Centro de Triagem, Posto de Saúde do Varjão, Hospital Municipal, Hospital da Cassems, Clínica do Trabalho, 12º Batalhão da PM e Delegacia Regional da Polícia Civil.

“Amamos a cidade em que vivemos. Nos preocupamos com a situação difícil provocada pela Covid. Temos vários funcionários e atendemos um grande número de clientes, por isso, decidimos colaborar com esta importante ação do município para diminuir a incidência do vírus”, justifica o empresário Adriano Gouveia.

“Para nós é satisfação atuar neste trabalho para mitigação do vírus circulante do coronavírus. Sempre que formos solicitados estaremos atendendo, colaborando efetivamente com a saúde da população”, afirmou o Major Kleber Arantes.

“Não canso de dizer que o uso de máscaras, o distanciamento social e a adoção dos protocolos de biossegurança são as principais medidas para se evitar a contaminação pelo coronavírus. Além disso, estamos executando uma gama de providências para diminuir o número assustador de novos casos desta doença, como a higienização. Agradecemos todos os envolvidos nesta ação, que é pela saúde, pela vida”, afirmou a prefeita Rhaiza Matos.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432