Guaíra confirma mais três óbitos e chega a 50 mortes por Covid-19

A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, com extremo pesar, informou na noite desta quarta-feira, 07 de abril de 2021, o 48º, 49º e 50º óbitos por Coronavírus em Guaíra.

A Secretaria informou também mais 8 casos recuperados e liberados do isolamento. Também informa mais 16 casos positivos. Dos 77 casos positivos ativos, 61 pacientes estão se recuperando em casa, 11 estão internados em enfermaria, e 5 estão internados em UTI.

NOTAS DE FALECIMENTO (COVID-19)

Homem, 65 anos. Primeiro atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 18/02/2021. No dia 25/02/2021 retornou para atendimento na UPA, ficando internado até o dia 27/02/2021, quando foi transferido para o Hospital Santa Casa de Campo Mourão. Na data do dia 05/04/2021 o paciente não resistiu e foi a óbito. Declaração de óbito recebida pelo departamento da Vigilância Epidemiológica hoje, 07/04/2021.

Mulher, 79 anos, hipertensa. Deu entrada no dia 29/03/2021 no Ambulatório Covid-19 para atendimento, permanecendo internada na UPA até o dia 30/03/2021, quando foi transferida para o Hospital Assiste Guaíra. No dia 07/04/2021 a paciente não resistiu e foi a óbito.

Homem, 44 anos, sem comorbidade. Primeiro atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 15/03/2021. Agravando o quadro, retornou para a UPA no dia 17/03/2021, permanecendo em internamento aguardando leito de UTI até o dia 27/03/2021, quando foi transferida para o Hospital Moacir Micheletto em Assis Chateaubriand, não resistindo e indo a óbito no dia 07/04/2021.

O Município de Guaíra, em nome de toda população, presta as mais sinceras condolências aos familiares e amigos.

Fonte: Ponto da Notícia