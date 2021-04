Carro carregado com cigarros pega fogo após batida na BR-272, entre Guaíra e Terra Roxa

Um carro carregado com cigarros pegou fogo após se envolver em um acidente na BR-272, próximo ao trevo de acesso à Terra Roxa. O sinistro aconteceu na noite desta quarta-feira (07).

Segundo as informações, o veículo GM Spin estava carregado com cerca de 30 caixas de cigarros e seguia em direção à Umuarama, quando o condutor perdeu o controle e bateu o carro contra um barranco. O contrabandista se evadiu do local após o acidente.

Com a batida, o carro começou a pegar fogo e as chamas adentraram uma mata. O Corpo de Bombeiros de Guaíra foi mobilizado e, primeiramente, combateu o incêndio na mata, que atingiu uma grande área de vegetação, e depois realizaram o rescaldo do carro, que tinha placas de Sorocaba (SP).

O Spin, que ficou destruído, e o que restou do carregamento de cigarros foi apreendido pela Polícia.

Fonte: Ponto da Notícia