Polícia Militar de Itaquiraí apreende 960 quilos de maconha

Na noite de domingo (04/04), por volta das 23h, policiais militares lotados no 2º Pelotão de Polícia Militar de Itaquiraí, foram informados via telefone de emergência (190), de que na saída para a cidade de Naviraí/MS, havia um veículo GM/S10 carregado com drogas.

Após a fuga do indivíduo, a guarnição entrou no estacionamento do hotel e localizou o veículo citado na denúncia e confirmou que o mesmo estava carregado com 1.410 (mil quatrocentos e dez) tabletes de maconha com peso total de 960kg (novecentos e sessenta quilos).