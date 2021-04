Em Itaquiraí, casal é feito refém, amarrado e levado para matagal durante roubo de carro

Um casal de 50 e 63 anos moradora da cidade de Itaquiraí a 402 quilômetros de Campo Grande, passou por momentos de terror ao ter a casa invadida por bandidos encapuzados e ser feito refém durante o roubo de um carro.

O crime aconteceu no dia 3 deste mês, mas o casal só registrou o boletim de ocorrência nesta segunda-feira (5) quando relatou na delegacia que estavam dormindo quando ouviram barulhos na residência por volta das 6 horas da manhã do dia 3 deste mês, sendo que ao ir ver o que estava acontecendo o morador foi surpreendido pelo bandido empurrou a porta da sala e invadiu a casa.

Eles queriam as chaves de uma camionete D20 que estava no quintal, mas como estava com o pneu furado não conseguiram levar o veículo. O casal, então, foi colocado dentro de outro carro dos moradores, um Volkswagen Fox, e levados para o meio de um matagal.

Lá, o casal foi amarrado sendo vigiado por um dos bandidos por cerca de cinco horas, quando o ladrão foi resgatado pelo comparsa e os homens foram embora abandonando as vítimas, que contaram que os autores afirmavam que iriam vender o carro por R$ 5 mil, no Paraguai.

Fonte: Jornal do Conesul