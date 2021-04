DOF prende traficante com quase 1,5 toneladas de maconha que seria entregue em Naviraí

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), prenderam na manhã de ontem (05), um homem de 33 anos, transportando 1.450 quilos de maconha em um veículo roubado.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, durante patrulhamento ostensivo na rodovia MS-289, região de Amambai, onde os militares visualizaram um veículo Fiat Doblò, de cor prata,

abandonado às margens da rodovia, no sentido Coronel Sapucaia/Amambai, como os dois pneus do lado direito danificados.

Durante a vistoria contatou-se que dentro do veículo havia uma grande quantidade do entorpecente. Foi verificado também que o veículo tinha registro de roubo ocorrido na cidade de Pardinho (SP), no dia 05 de fevereiro deste ano.

Uma viatura da Polícia Militar de Amambai, que passou pelo local, ao seguir em diligências localizou um homem que estava com a chave do Fiat Doblò. Após ser detido, o motorista identificado como Gilliard Andrade, de 33 anos, disse que foi contratado para entregar o veículo na cidade de Naviraí e que receberia pelo transporte a quantia de R$ 30.000,00 reais.

Gilliard recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Amambaí, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a polícia, essa apreensão resultou em um prejuízo estimado ao crime de dois milhões e duzentos mil reais.

Fonte: Jornal do Conesul