Novo decreto permite atendimento comercial e toque de recolher para Mundo Novo inicia às 21h00

Após o decreto do Governo do Estado que limitou o atendimento do comércio diurno e noturno por 10 dias, um novo entrou em vigor nesta segunda-feira (05) e permite ao comércio a volta do atendimento ao cliente na loja.

Seguindo os protocolos de 50% de capacidade do local, uso de máscara, álcool em gel e distanciamento, a volta do ‘novo normal’ ainda aponta que o decreto determina o toque de recolher entre às 21h00 e as 5h00.

O número de ativos da Covid-19 diminuiu bastante no município. No dia 11 de março, o Boletim apontou 112 ativos e 77 suspeitos. A informação atual é de 26 ativos e 20 suspeitos.

A notícia negativa é que a paciente que estava na UTI em Ponta Porã veio a óbito no final de semana. É a 17ª morte provocada pela Covid-19 a mundonovenses.

Mundo Novo vacina forças de segurança e recebe nova remessa

Na vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde informou que no último sábado (03) foram vacinados 30 integrantes das forças de segurança que atuam no município, todos com imunizantes da AstraZeneca na primeira dose.

A Saúde também apontou que recebeu mais 860 doses do Ministério da Saúde, sendo 820 da CoronaVac e 40 da AstraZeneca. Nesta segunda-feira à tarde a vacinação de pessoas agendadas continua no Salão Paroquial da igreja Católica Matriz, entre as 13h00 e às 16h00.

De terça-feira (06) à sexta, a vacinação será entre as 8h00 e as 11h00, no mesmo local. O grupo que está recebendo a vacina ainda é dos idosos entre 60 e 69 anos.

Boletim Coronavírus 05/04/21 – atualizado às 13h00 do dia anterior

Ativos – 26

Recuperados – 1.256

Óbitos – 17

Geral – 1.299

Suspeitos – 20

Descartados – 1.858

Obs. Nenhum paciente internado.

Monitoramento – 88

Residências – 28

Crianças – 22;

Idosos – 04;

Monitoramento Concluído – 7.169

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas.

Vacinas Recebidas – 3.632:

CoronaVac – 3.232 (1.744 primeira dose + 432 segunda dose + 1.056 a ser aplicada);

AstraZeneca – 400 (330 primeira dose + 70 a ser aplicada);

Recusa da Vacina – 14.

População Vacinada – 2.074:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 325;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos).

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 543 (autônomos)

Forças de Segurança – 30

População Vacinada 2ª dose – 432

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas – 3.632

Doses Aplicadas – 2.506

Trabalhadores da Saúde – 334 (1ª dose)

Idosos – 1.710 (1ª dose)

Forças de Segurança – 30 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 197 (2ª dose)

Idosos – 235 (2ª dose)

População Vacinada – 2.074 (1ª dose) + 432 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 14

Fonte: Jandaia Caetano, SEMCOS – Mundo Novo