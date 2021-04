Polícia Militar de Amambai prende condutor por dirigir embriagado e portar arma de fogo

Na noite dessa sexta-feira (02), uma equipe da Polícia Militar de Amambai prendeu um homem de 45 anos que se envolveu em um acidente de trânsito e foi flagrado por estar dirigindo embriagado e portando arma ilegal.

O condutor de um veículo VW Gol acionou a PM por ter colidido contra um poste da rede de elétrica numa via da Vila Limeira. Uma equipe de Rádio Patrulha deslocou e no local constatou o acidente e verificou que o condutor exalava odor etílico e tinha dificuldade de se equilibrar. Ao vistoriar o interior do veículo os policiais militares encontraram no banco um Revólver Taurus com cinco munições intactas e mais 6 munições que estavam no cinto onde a arma estava coldreada. Além disso, os policiais encontraram latas de cerveja e facas.

O homem não apresentou a documentação da arma, afirmou que consumiu bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro).

Diante do flagrante, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências investigativas e judiciais.

Fonte: Jornal do Conesul