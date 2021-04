PF e BPFron estouram depósitos de cigarros e apreendem sete carros em Altônia

A Polícia Federal e o BPFron fizeram duas grandes apreensões nesta sexta-feira (02), em Altônia. Sete veículos foram apreendidos.

Na primeira situação, durante a madrugada, a equipe estourou um depósito de cigarros em meio a um matagal, onde cinco veículos eram carregados. Os contrabandistas fugiram com a aproximação da polícia. No local também foram apreendidos 150 caixas de cigarros.

Já durante a tarde, as equipes da PF e BPFron estouram um segundo depósito de contrabando no mesmo município. Na residência foram encontrados dois veículos carregados com cigarros e mais cigarros espalhados, que totalizaram 70 caixas. Ninguém foi preso na ação.

Todos os veículos e cigarros apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra. O prejuízo aos contrabandistas foi estimado em R$ 1 milhão.

Fonte: Ponto da Notícia