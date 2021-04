Moto explode após colisão em Toledo e rondonense morre

Um motociclista morreu em um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (03), na rodovia PR-182, próximo ao Biopark, em Toledo.

Segundo informações coletadas no local pela reportagem do Toledo News, o condutor da moto, identificado como Gilmar Eugênio de Oliveira, de 49 anos, seguia pela rodovia em direção a Palotina quando colidiu frontalmente com um caminhão Ford Cargo, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto a motocicleta esportiva BMW explodiu. Gilmar não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local.

O condutor do caminhão não se feriu e relatou que o acidente aconteceu no momento em que o motociclista realizava uma ultrapassagem.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local realizando os levantamentos. O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML de Toledo.

Fonte: Ponto da Notícia