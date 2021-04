Jovem é detido com mandado de prisão em Nova Andradina

Um jovem, de 26 anos, foi detido pela equipe da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar em Nova Andradina, por estar com um mandado de prisão. Fato aconteceu nesta sexta-feira (2), no Jardim Imperial.

Segundo a polícia, a equipe estava em patrulhamento pelo bairro, quando em frente a uma residência na rua Antônio Capuci, abordou o suspeito.

Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, já em checagem no BNMP (Banco Nacional de Mandado de Prisão) foi constado um mandado em seu desfavor expedido pela 3ª Vara Cível da Comarca em Nova Andradina.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Após consulta detalhada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ficou constatado um erro no sistema do Judiciário, ele foi liberado em seguida.

Fonte: Jornal do Conesul