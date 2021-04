PF e BPFron apreendem pickup carregada com cigarros em Guaíra

Na quinta feira (01), durante patrulhamento de rotina na zona rural de Guaíra, equipe policial observou movimentação suspeita em porto clandestino e resolveu aproximar para possível abordagem policial.

Ao realizar acompanhamento da situação, percebeu atividade criminosa em porto clandestino com diversas caixas de cigarro contrabandeado no chão sendo carregada em uma caminhonete estacionada no local. Os criminosos perceberam a presença policial no local e uma grande correria se iniciou – abandonando os veículos e ilícitos no porto clandestino e empreendendo fuga pela mata ciliar do Lago de Itaipu.

A ação policial conjunta entre Polícia Federal e BPFron/PMPR, resultou na apreensão de uma Montana carregada com aproximadamente 25.000 maços de cigarros paraguaios, acarretando num prejuízo aproximado de R$ 150.000,00 ao crime organizado da região.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra para as diligências de praxe.

Fonte: Ponto da Notícia