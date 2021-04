Mulher é presa suspeita de envolvimento em morte de homem no Rio Paraná, em Guaíra

Nesta data (01), a Polícia Civil de Guaíra cumpriu um mandado de prisão em desfavor de uma mulher de 18 anos.

Conforme a Polícia, ela é suspeita de um homicídio, crime cujo corpo da vítima foi encontrado no Rio Paraná, no início de março.

Segundo a Polícia Civil, a delegacia de Guaíra tem 85% de elucidação nos homicídios ocorridos este ano. São inquéritos policiais já em fase avançada, somando quatro suspeitos foragidos.

Nas representações, a PCPR pode contar com rápida resposta do Poder Judiciário e Ministério Público e informações sobre os suspeitos podem ser repassadas à Polícia Civil via telefones 197 ou 44 999567379 (WhatsApp).

O Delegado João Paulo Lauandos destaca que os homicídios sempre serão combatidos com prioridade e rigor.

Fonte: Ponto da Notícia