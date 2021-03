Prefeitura instala ambulatório para atendimento de pacientes com Covid

A Prefeitura de Naviraí está levantando estruturas físicas para a instalação de um ambulatório de atendimento aos pacientes da Covid-19. A nova unidade de saúde vai funcionar em frente ao Hospital Municipal, em espaço da Praça dos Pioneiros, na Rua Pelotas, entre a Avenida Jateí e Rua Rio de Janeiro.

O ambulatório será composto por consultórios médicos, sala de triagem, centro de testagem, farmácia, recepção e acolhimento. “Todo este aparato será exclusivamente para o atendimento no combate à pandemia do coronavírus”, observa o gerente Márcio Vidal de Figueiredo (Saúde).

As pessoas serão recepcionadas em um ambiente amplo, arejado e, sobretudo, seguindo todas as normas sanitárias e de biossegurança. Este ambulatório terá capacidade de atendimento de 50 pessoas sentadas simultaneamente e, de até 200 pessoas, em cada 24 horas.

Outra providência da Gerência de Saúde é programar a presença diária de agentes da Vigilância Epidemiológica, para que possa ser encaminhado o acompanhamento e monitoramento mais incisivo dos pacientes que procurarem o ambulatório. “Todas as pessoas sintomáticos de coronavírus serão atendidas nesse ambulatório e se necessitarem de uma atenção hospitalar serão referenciadas por nós”, pontua o gerente de Saúde.

A instalação do ambulatório pela Prefeitura de Naviraí é o resultado das conversações da prefeita Rhaiza Matos com o Governo do Estado, sobretudo, em resposta às suas reivindicações de apoio para o enfrentamento da pandemia. “A Secretaria de Estado da Saúde é nossa parceira e temos todo o apoio do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende”, afirma a prefeita Rhaiza Matos.

“Estamos preocupados com o atual quadro epidemiológico e o objetivo deste ambulatório é diminuir o fluxo de pacientes no Hospital Municipal, sendo mais uma ação que adotamos para agilizar os atendimentos de prevenção e combate à Covid em Naviraí”, finaliza Rhaiza Matos.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432)