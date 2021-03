Mundo Novo registrou mais um óbito da Covid-19 em seu Boletim

Mais um óbito de Covid-19, foi registrado no final de semana, de paciente no Hospital Bezerra de Menezes (no sábado, 27). Com este, são 16 vítimas da doença em pouco mais de um ano.

Além do óbito, tivemos oito altas, 17 coletas, e quatro positivos, todos pelo Laboratório Central de Saúde (Lacen), com sede em Campo Grande. Dez resultados (pelo Lacen) deram negativos. Os números são relativos à sexta, sábado e domingo (28).

Boletim Coronavírus 29/03/21 – atualizado às 13h00 do dia anterior

Ativos – 47

Recuperados – 1.233

Óbitos – 16

Geral – 1.296

Suspeitos – 10

Descartados – 1.847

Obs. Sete pacientes internados em hospital: um na UTI de Ponta Porã, um na UTI em Dourados e um na UTI em Maringá; um na enfermaria em Ponta Porã e três na enfermaria em Mundo Novo.

Monitoramento – 214

Residências – 67

Crianças – 57;

Idosos – 16;

Monitoramento Concluído – 6.954

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas.

Vacinas Recebidas – 2.412:

CoronaVac – 2.102 (1.193 primeira dose + 429 segunda dose + 480 a ser aplicada);

AstraZeneca – 310 (300 primeira dose + 10 a ser aplicada);

Recusa da Vacina – 14.

População Vacinada – 1.493:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 317;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos).

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

População Vacinada 2ª dose – 429

Resumo Vacinação:

Doses recebidas – 2.412

Doses Aplicadas – 1.922

Trabalhadores da Saúde – 326 (1ª dose)

Idosos – 1.167 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 194 (2ª dose)

Idosos – 235 (2ª dose)

População Vacinada – 1.493 (1ª dose) + 429 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 14

Fonte: Jandaia Caetano, SEMCOS – Mundo Novo