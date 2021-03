Em Eldorado, após esfaquear marido, mulher foge levando filha

Uma mulher de 24 anos, está sendo procurada pela Polícia, acusada ter esfaqueado o marido de 23 anos. O caso aconteceu na noite de ontem (28), no Assentamento Floresta Branca no município de Eldorado.

Segundo informações, por volta das 22h40m, a Polícia Militar de Eldorado foi acionada para comparecer na Fundação Hospitalar, aonde teria dada entrada um homem com uma lesão corporal provocada por arma branca.

Uma guarnição foi até o Hospital aonde em contatado com a vítima, o mesmo informou que após um desentendimento com sua esposa, pelo motivo dela querer se separar deste e ele não aceitar. Durante a discussão segundo a vítima, a esposa lhe desferiu um golpe de faca em seu abdome, vindo em seguida a fugir do local tomando rumo ignorado, levando com ela sua filha menor, deixando o outro filho na casa.

Os policiais foram até a casa do casal, aonde encontrou no quintal a faca usada no crime. Na residência estava o irmão da vítima que disse que na hora dos fatos estava dormindo. Na casa foi encontrado também o outro filho do casal.

Aos policiais militares realizaram buscas, porém a autora não foi localizada. A vítima sofreu uma perfuração na altura do abdome, e após ser medicado e encontra-se internado, aguardando transferência para outro município devido à gravidade do ferimento.

O caso foi registrado como homicídio na forma tentada e segue sendo investigado pela Polícia Civil de Eldorado.

Fonte: Jornal do Conesul