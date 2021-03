15ª Companhia de Infantaria Motorizada de Guaíra lamenta morte de soldado em acidente

Um jovem morreu na PR-364, entre Palotina e Terra Roxa. O acidente aconteceu no domingo (28) e vitimou Gabriel de Souza Vargas. Ele era soldado da 15ª Companhia de Infantaria Motorizada, de Guaíra.

O acidente aconteceu nas proximidades da ponte sobre o Rio Açu. O jovem pilotava uma motocicleta e em determinado momento teria perdido o controle da moto e sofreu a queda.

O SAMU chegou a socorrer Gabriel, mas ele não resistiu. A Polícia Rodoviária Estadual também prestou atendimento na ocorrência.

A 15ª Companhia de Infantaria Motorizada emitiu uma Nota de Falecimento e Pesar:

NOTA DE FALECIMENTO E PESAR – FALECIMENTO DE MILTAR DA 15ª Cia Inf Mtz

A 15ª Companhia de Infantaria Motorizada “Sentinela da Fronteira”, com imenso pesar, lamenta informar o falecimento do Soldado do Efetivo Profissional GABRIEL DE SOUZA VARGAS, desta Organização Militar, ocorrido na tarde desse domingo (28 de Março de 2021).

Neste momento, os integrantes da 15ª Companhia de Infantaria Motorizada manifestam sinceras condolências à família enlutada do Sd VARGAS e prestam continência a esse honrado militar, ao tempo em que se solidarizam com os familiares e amigos do nobre companheiro, desejando que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer seus corações.

SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA

Fonte: Ponto da Notícia