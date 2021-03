Polícia Militar apreende 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Eldorado

Eldorado (MS) – Na tarde de sexta-feira (26/03), por volta das 17h, policiais militares lotados no 2º Pelotão de Polícia Militar de Eldorado, realizavam abordagens de veículos, em fundada suspeita, que transitavam no itinerário que liga a cidade de Iguatemi/MS à Eldorado/MS, dentro do perímetro urbano. Em certo momento, foi dada ordem de parada a um veículo Scania, acoplado a um semirreboque, ambos com placas do Estado do Paraná.