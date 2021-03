Indígena é morto decapitado com golpe de facão em aldeia entre Terra Roxa e Guaíra

Na noite deste sábado (27), a equipe de plantão da PM de Terra Roxa foi acionada pela equipe da ambulância municipal para atender um local de morte na aldeia indígena Piquirubi.

Os policiais se deslocaram até o endereço situado no prolongamento do trevo entre Terra Roxa e Guaíra, na BR 272, estrada Piquirubi, onde foram recebidos pelo Cacique, o qual relatou para a equipe que um dos índios moradores da aldeia havia tirado a vida de outro índio.

O autor estava contido por outros índios e foi identificado, qual assumiu que havia tirado a vida de outro indígena e que teria escondido o corpo em meio a mata nas proximidades.

O autor dos fatos relatou que durante a tarde havia bebido cachaça com a vítima, e ao ir para sua casa houve um desentendimento com o mesmo, que em seguida golpeou-o utilizando-se de um facão, que resultou na decapitação do indivíduo, e em seguida escondeu o corpo em meio a mata e a cabeça alguns metros longe do corpo junto com o facão.

Após o crime, o autor contou para seu pai o que havia feito, o qual acionou o Cacique para informar a polícia do ocorrido.

Diante dos fatos, a equipe conduziu o autor e as testemunhas até o Destacamento PM para confecção do presente boletim de ocorrência, e em seguida conduzindo para a Delegacia seguir o procedimento cabível.

As equipes da Polícia Civil de Terra Roxa, o Instituto de Criminalística da cidade de Umuarama e a equipe do IML da cidade de Toledo também estiveram no local para realizar os levantamentos do caso e recolher o corpo do indígena.