Em Mundo Novo, Acidente deixa duas pessoas feridas na noite deste sábado

Segundo as informações, uma motocicleta foi cruzar a rodovia e acabou sendo atingida por outra moto, que trafegava pela BR-163.

Com a batida, um homem e uma mulher resultaram com suspeitas de fraturas.

Equipes da MS Via e do Corpo de Bombeiros foram acionados e socorreram as vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital da cidade.