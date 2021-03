Carro tomado de assalto é recuperado pela PM em Guaíra

A Polícia Militar de Guaíra recuperou, na noite deste sábado (27), um carro tomado de assalto na sexta-feira.

O GM/Classic foi localizado pelos policiais estacionado em uma rua com pouca luminosidade. O carro estava com vidros abertos e ao ser verificado, os PMs confirmaram se tratar do carro roubado.

No assalto, os marginais efetuaram cinco tiros no meio da rua, em plena luz do dia, subtraído o carro do proprietário.

Recuperado, o Classic foi encaminhado à 13ª DRP de Guaíra, para posterior devolução ao proprietário.

Fonte: Ponto da Notícia