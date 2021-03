Caminhão bate em praça de pedágio e explode na BR-050; Criança e três adultos morreram

Três adultos e uma criança morreram em um acidente na manhã deste domingo (28), em uma praça de pedágio na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, na região sudeste do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu quatro veículos e causou um incêndio.

Oito funcionários da concessionária que administra a rodovia também ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais de Catalão.

A PRF informou que, por volta das 10h, o condutor de um caminhão-baú carregado com desodorantes, que seguia no sentido Brasília a Catalão, perdeu o controle da direção ao se aproximar da praça de pedágio e colidiu contra a defensa metálica.

Em seguida, a carreta bateu contra um carro – onde um casal e uma criança da mesma família morreram. Depois, bateu em outro veículo com três pessoas, que não tiveram ferimentos.

Essa série de colisões, conforme a PRF, provocaram um incêndio que destruiu a praça de pedágio e também atingiu um caminhão graneleiro, que estava parado no local. Porém, este caminhoneiro conseguiu desembarcar antes que o incêndio atingisse a cabine e saiu ileso.

De acordo com o inspetor Newton Moraes, o motorista do caminhão que causou o acidente morreu no local. Os três ocupantes do primeiro carro atingido também tiveram os corpos carbonizados. Por isso, não haviam sido identificados até a última atualização desta reportagem.

Em nota, a Eco-050, concessionária responsável por administrar a rodovia, informou que a Praça de Campo Alegre de Goiás possui cinco cabines e que, no momento do acidente, havia oito colaboradores em atividade na praça, sendo que sete sofreram machucados leves e um oitavo teve ferimentos moderados. A concessionária afirmou ainda que “tem prestado todo o suporte necessário aos feridos e às suas famílias”.

Imagens feitas pela corporação mostram que a praça de pedágio e os veículos ficaram completamente destruídos. Segundo a PRF, os dois sentidos da rodovia estão interditados na altura do km 226. Um desvio foi feito pelos policiais em uma estrada de terra para os motoristas que seguem sentido Cristalina a Campo Alegre de Goiás.

“Todos os motoristas que tiverem com a intenção de viajar por essa região orientamos que evitem passar pelo local. As cabines foram totalmente destruídas pelo incêndio”, orienta o inspetor.

