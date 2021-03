Secretário de Coxim que ironizou uso de máscara com calcinha no rosto pede afastamento

Depois de viralizar em vídeo com uma calcinha no rosto para ironizar o uso de máscaras, o secretário municipal de Obras de Coxim, Wilson José dos Santos, pediu afastamento do cargo nesta sexta-feira (26). A informação foi confirmada pelo prefeito Edilson Magro (DEM).

“A gente foi conversar e ele pediu afastamento, entendendo que era o melhor a fazer”, disse o democrata. Magro ainda afirmou que o secretário “é um cidadão muito correto, honesto e trabalhador”, de quem é “muito amigo” e tem “muita admiração”.

A exoneração a pedido do secretário de Obras ainda deve ser oficializada em Diário Oficial. O prefeito Edilson Magro revelou também que ainda não tem um substituto para a pasta.

Wilson José dos Santos, de 75 anos, viralizou nas redes sociais em vídeo que circula desde a última semana, no qual ironiza o uso de máscaras de proteção. No lugar do EPI (Equipamento de Proteção Individual) indicado para prevenir o contágio pela covid-19, o secretário usa uma calcinha.

“Boa tarde, meu povo de Coxim. Esse é o novo sistema para evitar o covid. Quem tem coragem de usar essa máscara aqui não pega o covid de jeito nenhum, só que tem que usar ela 24 horas. Fica meu recado para o nosso povo, para o Brasil, para o mundo todo”, disse o secretário na gravação.

Em nota, a prefeitura de Coxim alegou que o vídeo foi filmado pela esposa do secretário, em uma brincadeira íntima, e publicado no grupo de WhatsApp da família, de onde teria vazado.

Em meio a recordes de contaminações e mortes pela covid-19 no Estado e em todo o Brasil, a repercussão do vídeo foi negativa. Vereadores de Coxim disseram que levariam o assunto ao plenário da Câmara.

O caso também levou o MPMS (Ministério Público Estadual) a registrar uma notícia de fato. O promotor da comarca de Coxim Marcos André Sant’ana Cardoso determinou o envio do vídeo e de notícias veiculadas na imprensa para que prefeitura e Câmara Municipal tomem “providências que entender cabíveis”.

