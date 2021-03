Sanesul executa 86 quilômetros de redes de esgoto em Naviraí

A prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos (PSDB) conheceu os detalhes dos investimentos e das obras que estão sendo executadas ma cidade pela Companhia de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

O município de Naviraí foi contemplado com R$ 23 milhões, via programa Avançar Cidades primeira etapa, convênio com a Caixa Econômica Federal.

Atualmente, estão em execução 86 km de rede coletora de esgoto, 5.766 ligações domiciliares de esgoto, três elevatórias, 2.173 m de linha de recalque e melhorias na ETE – Estação de Tratamento de Esgoto.

A prefeita foi conhecer o cronograma de obras da Sanesul Esta é apenas uma parte das obras, no valor de R$ 15, 6 milhões de reais. O restante será feito em outra etapa. Atualmente 24% dessas obras estão concluídas.

As obras de saneamento vão melhorar a qualidade de vida da população desta importante cidade do Sul do Estado, e fazem parte do projeto de universalização do saneamento do Governo do Estado e Sanesul.

Em reunião com o Diretor Presidente Walter Carneiro Jr. a jovem prefeita de Naviraí Thaísa Rejane Neme Matos conheceu os detalhes do plano de investimento e dos projetos.

Fonte: Jornal do Conesul