Prefeito Paulo Franjotti conquista mais empregos para Japorã

A Administração Municipal de Japorâ, conquista novos empregos para seus munícipes, e não têm medido esforços para agilizar os processos de parceria com empresas. No dia de hoje (26), o prefeito Paulo esteve em uma reunião com representante da empresa Frango Bello de Itaquiraí (Emerson) e o responsável pelo transporte (Eliseu Baleeiro).

Para o prefeito Paulo Franjotti, a administração municipal cumpre um papel fundamental nessa conquista. “Cada vez mais, buscamos fomentar a geração de emprego e de renda na cidade, por meio de ações de aproximação com empresas, estabelecendo parcerias. Foi aprovado na Câmara Municipal a Lei que nos permite contribuir com o transporte dessas pessoas até o local de trabalho. Atualmente, temos 26 empregos na DIMATEX de Mundo Novo e na Frango Bello estamos com 32 pessoas já trabalhando e, nos será liberado mais 13 vagas. São projetos que melhoram a qualidade de vida da população, estimulam a economia local e atraem a atenção de empresas para nos oferecer vagas de emprego”, destaca Franjotti.

Fonte: Prefeitura de Japorã