POLÍCIA CIVIL DE IGUATEMI INCINEROU MEIA TONELADA DE DROGAS

Nesta quarta-feira (24), nas dependências da empresa Agroindustrial Iguatemi, localizada na Rodovia Iguatemi/Sete Quedas, Km 1,5, neste município de Iguatemi-MS, a polícia civil realizou a destruição através de incineração, de substâncias entorpecentes que totalizam 571,2 kg.

Os trabalhos foram acompanhados e coordenados pelo delegado Felipe Cândido Rossato, juntamente com os policiais civis, o fiscal e coordenador de Vigilância Sanitária Paulo do Amaral Freitas, o representante do Ministério Público e demais testemunhas presentes. Estes entorpecentes, conforme consta no Auto de Destruição de Entorpecentes foram apreendidos em inquéritos policiais instaurados pela delegacia de polícia local.

De acordo com a orientação da Corregedoria de Justiça, nos termos em que houve autorização, porém sem a ocorrência de trânsito em julgado, foram retiradas pequenas amostras, que permanecerão acauteladas pela Autoridade Policial e Instituto de Análises Laboratoriais Forenses, para uso de eventual contraprova no transporte das substancias até o local da incineração.

Fonte: Anailton Batista, ASCOM – Iguatemi