Decreto estadual proíbe aulas presencias a partir desta sexta em todas cidades de MS

Qualquer tipo de aula presencial está proibida em Mato Grosso do Sul a partir desta sexta-feira (26), de acordo com o decreto estadual, que restringe atividades no Estado para frear o avanço da pandemia do coronavírus. A regra vale até o dia 4 de abril.

De acordo com o documento, só é permitido a educação dos níveis fundamental, médio, técnico-profissionalizante, superior e pós graduação, em formato remoto ou a distância. Nesse caso, nem as escolas públicas, nem particulares podem ter aulas presencialmente. O mesmo vale para os cursinhos diversos.

O decreto foi publicado em edição extra do DOE (Diário Oficial do Estado), na quarta-feira (24). Desta forma, o Estado passa a permitir apenas atividades consideradas como essenciais e elencadas no decreto para funcionamento a partir de hoje.

Fonte: Midiamax