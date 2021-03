Prefeito Heraldo Trento recebe comitiva da Ferroeste

O Prefeito Heraldo Trento recebeu na tarde desta quarta-feira (24), uma comitiva de representantes do Governo do Estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul, para tratativas acerca do projeto da nova Ferroeste, também chamado Corredor Oeste de Exportação, que irá ligar Maracajú/MS, até Paranaguá/PR, visto que o município de Maracajú é detentor do maior índice de produção de grãos do estado do Centro-Oeste do País.

Este assunto já é de conhecimento de grande parte da população guairense, que, há décadas, sonha com a tão almejada ferrovia de exportação, que teria seu trajeto passando pelo Município de Guaíra.

Agora, mais uma vez este projeto reacendeu. O Governador Ratinho Jr., junto ao Governador Reinaldo Azambuja, deram um grande passo na tramitação do planejamento da construção da nova Ferroeste. Na última segunda-feira (22), os grupos técnicos dos dois governos apresentaram o estudo preliminar de demanda e traçado, peça fundamental para atrair investidores, visto que o estudo apontou a previsão de redução de 27% no custo das exportações.

A ferrovia, que terá 1.285 quilômetros de extensão e busca ser o segundo maior corredor de transporte de grãos e contêineres do País, ficando apenas atrás da malha paulista, está sem a definição de valor final, visto que ainda se encontra em fase de conclusão preliminar, ou seja, ainda há mais estudos pela frente.

Segundo o planejamento, o projeto contempla um novo caminho até o Porto de Paranaguá, que partirá de Maracajú/MS, até Cascavel/PR. Lá, o trajeto se incorporará à atual Ferroeste, que também será contemplada com remodelação e revitalização, atraindo mais competitividade.

A expectativa da comitiva é de que, até novembro, a ferrovia esteja em leilão na Bolsa de Valores do Brasil, que possui sede em São Paulo.

Segundo os técnicos, os Governos, tanto de Mato Grosso do Sul quanto do Paraná, exigem total celeridade no andamento dessa obra. Apesar de haver ainda muitos trâmites processuais e de planejamento, considerando as reanálises solicitadas, a previsão de entrega da obra é de 05 anos.

Em reunião, os representantes explicaram a necessidade de alteração do trecho do projeto que seria contemplado por Guaíra, visto que o desenho anterior seguia pelo entorno da cidade, e agora irá atravessar o meio do Município. A decisão foi um pedido do Governador Ratinho Jr., que solicitou para que terras preservadas, ou de domínio de comunidades quilombolas, indígenas, etc., não fossem cometidas.

O Prefeito Heraldo Trento agradeceu a visita e destacou: “É de suma importância que este projeto reflita o potencial de crescimento da região Oeste do Paraná, especialmente aqui em Guaíra. Nossa cidade irá se desenvolver muito em 05 anos. A expectativa é de que dobre de tamanho, e possivelmente de população também. Este projeto precisa mostrar o quanto Guaíra tem essa capacidade de desenvolvimento abrupta, ainda mais que agora conta com diversos planos em andamento aqui para a nossa fronteira, entre Mundo Novo/MS, Salto del Guairá/PY e Guaíra/PR, com a liberação das lojas francas. Isso é o progresso acontecendo aos nossos olhos!”.

Prefeito ainda ressalta que o comprometimento da nova equipe técnica que coordena a construção da nova Ferroeste transmite a segurança de que os trâmites de execução dessa obra ocorrerão em paços largos.

Ainda alerta que, a obra não é de autoria e controle da Administração Municipal, e sim do Governo do Paraná, em parceria com o Governo do Mato Grosso do Sul. É importante se atentar ao fato de que ela impactará positivamente na economia da nossa região, à nível nacional.

Estavam presentes na reunião: Lucio Lagemann – Assessor de Logística da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO; Juliano Rodrigues – Assessor do Grupo de Trabalho Ferroviário; Thiago Caldeira – Secretário de Parcerias em Transportes – PPI; André Luis Gonçalves – Presidente da Ferroeste; e Luiz Henrique Fagundes – Coordenador do Grupo de Trabalho Ferroviário do Estado do Paraná.