Governo de Naviraí entrega caminhão para atender demandas da agricultura familiar

A Gerência Municipal de Desenvolvimento Econômico recebeu, na manhã de hoje (24-03), mais um veículo para atender as demandas da agricultura familiar do município. As chaves do caminhão Hyundai HD 80 foram entregues pela prefeita Rhaiza Matos ao gerente da pasta, Eugênio Guedes.

Após receber as chaves em frente ao Paço Municipal, Guedes falou de sua satisfação em participar do momento: “Este veículo estava parado há quase um ano, por questões burocráticas. A prefeita Rhaiza determinou e a documentação foi organizada, permitindo a sua entrega. Agora, este novo caminhão vai integrar a frota da infraestrutura rural para as ações de apoio ao homem do campo”.

A prefeita Rhaiza Matos destacou a ação da equipe do Desenvolvimento Econômico que montou o projeto “Logística no Campo”, reivindicando o caminhão 3/4 para carga seca, bem como o empenho para a legalização documental do caminhão. Ela parabenizou o gerente Guedes que vem articulando ações que estão resultando em conquistas para o Município.

“Nossa meta é valorizar os produtores de pequenas áreas, como, por exemplo, do Assentamento Juncal e do Distrito Verde. Toda a agricultura familiar está sendo prestigiada e a destinação deste caminhão comprova que honramos este compromisso. Aliás, nosso Governo estará sempre incentivando o desenvolvimento da produção rural”, afirma Rhaiza Matos.

“Agradeço as emendas do então deputado federal Geraldo Resende e da deputada federal (licenciada) Tereza Cristina que garantiram mais esta conquista para Naviraí”, finalizou a prefeita.

O ato de entrega do caminhão foi prestigiado pelos gerentes municipais Fernando Ortega (Geral Executivo), Gisalda Balta (Administração), Priscilla de Oliveira (Gabinete), Paulo Jacomeli Pereira (Procurador Geral), Maria Paula Alípio (Procuradora-Adjunta), vereador Rafael Volpato (líder da prefeita na Câmara), dentre outras lideranças.

Fonte: (Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432)