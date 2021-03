Gerência de Serviços Públicos constrói canal de esgoto pluvial no Alto da Mata, em Naviraí

A Prefeitura de Naviraí concluiu ontem (23-03) a implantação de uma nova rede de esgoto pluvial na estrada principal de acesso ao condomínio rural Alto da Mata, situado a cerca de sete quilômetros do perímetro urbano, região noroeste do município.

A melhoria foi executada pela equipe da Gerência Municipal de Serviços Públicos. Segundo o gerente da pasta, Hebert Rhytieli, as duas redes de esgoto implantadas anteriormente, não suportaram o grande volume de água da chuva e foram destruídas pela força das enxurradas.

“Implantamos no local uma nova rede com tubos de 80cm de diâmetro, garantindo uma maior vazão da água de um lado para o outro. O local possui várias nascentes, por isso, a necessidade de um serviço de barreira lateral para impedir a infiltração. Terminada a rede, imediatamente o tráfego foi restabelecido no local”, informa Hebert.

Além da construção da nova rede solicitada pelo vereador Josias de Carvalho e moradores do Alto da Mata, também foi solicitada a realização de patrolamento da estrada para eliminar valas e buracos, bem como aterros dos banhados que dificultavam a passagem de veículos de passeio e carga.

“Visitamos o local e determinamos atenção especial na construção da nova rede de esgoto e na manutenção da estrada vicinal de acesso às propriedades. A Gerência de Serviços Públicos, mais uma vez, realiza as melhorias garantindo o tráfego normal para as famílias desta região do município”, afirma a prefeita Rhaiza Matos.

Fonte: (Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432)