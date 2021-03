Covid mata o radialista e locutor de rodeio de Tacuru (Vinícius Menegaz)

Pelo quarto dia seguido o município e a população de Tacuru choram com a perda de personalidades queridas e de destaque na sociedade local para a covid-19.

O radialista e locutor de rodeios Vinicius Menegaz, 35 anos, morreu no final da tarde dessa quarta-feira, após dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na cidade de Corumbá, para onde foi levado após ter o quadro de saúde agravado por conta do contágio pelo novo coronavírus.

Com voz padrão e talento promissor, Menegaz era destsaque na narração de montarias sobre touros e cavalos, em rodeios da região sul do Estado de Mato Grosso do Sul, como aconteceu na Expobai, a Exposição de Amanbai.

Nos últimos dias Tacuru chorou as perdas do tesoureiro da Prefeitura – Clodomiro Otano e o presidente da Câmara Munucipal – Paulo Mello (morto nesta terça-feira) e hoje lamenta a morte do radialista e locutror de rodeio Vinicius Menegaz, todos atiingidos pela Covid 19.

Fonte: Jornal do Conesul