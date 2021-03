Carreta tomba na cabeceira da Ponte Ayrton Senna

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (24), na cabeceira da Ponte Ayrton Senna, que liga Guaíra (PR) a Mundo Novo (MS).

Segundo as informações, o acidente envolveu uma carreta carregada com água mineral, que seguia em direção ao MS e acabou tombando na primeira curva após a ponte.

Equipes da PRF MS e da concessionária CCR MS Via estiveram no local atendendo ao acidente e encaminharam o motorista da carreta ao Hospital em Mundo Novo, com suspeita de fratura na clavícula.

O trânsito ficou lento na ponte devido ao acidente. Conforme a PRF, equipes trabalham no destombamento do caminhão.

Ainda segundo as informações, populares tentaram saquear a carga enquanto o motorista era atendimento. O saqueamento foi impedido pela PRF.

Fonte: Ponto da Notícia