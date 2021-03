PMA recupera veículo roubado em Mundo Novo

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Mundo Novo realizava fiscalização ambiental ontem (21) à tarde, na rodovia BR 163, nas proximidades da cidade, quando foram abordados por um homem que afirmava ter sido vítima de roubo em sua residência há pouco tempo no bairro Bernek.

A vítima (30 anos) afirmava que três homens, dois aparentando nacionalidade papagaia e um brasileiro havia rendido sua família, trancado toda as pessoas em um cômodo da residência e subtraído um veículo WV Gol e uma motocicleta Honda Biz e ele acabara de escapara do cativeiro.

Com as características dos veículos, os Policiais iniciaram diligências na região para localizar os criminosos e, a 8 km dali, nas proximidades da linha de fronteira com o Paraguai, conseguiram localizar o veículo Volkswagem Gol. Assim que dois elementos que estavam no carro perceberam a viatura, empreenderam fuga, sendo perseguidos, até quando chegaram nas proximidades de uma mata, abandonaram o veículo e fugiram pela vegetação. O veículo foi apreendido e a equipe saiu em diligências para capturar os fugitivos, bem como tentar recuperar a motocicleta.

Nas buscas nas proximidades dos sítios do Assentamento Pedro Ramalho, os Policiais ainda conseguiram avistar um elemento na motocicleta, o qual entrou pelo território paraguaio. O veículo WV gol apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo.

Fonte: Jornal do Conesul