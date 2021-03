Vereador Ricck solicita que a Prefeitura de Naviraí implante o Programa Gás Social

O vereador André Ricardo Biscaro (Ricck – PMN), primeiro Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Naviraí, apresentou para apreciação dos demais membros da casa legislativa, um requerimento de número 89/2021, endereçado à Prefeita Rhaiza Matos, com cópia para a Senhora Lucineia Pulquério Garcia Franciscatti, Gerente de Assistência Social, requerendo a criação do Programa Gás Social, para famílias de baixa renda no município de Naviraí.

O vereador Ricck em sua justificativa argumenta que neste momento de calamidade pública em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus será de suma importância para a população o programa “Gás Social”. O vereador entende que muitas famílias com o agravamento da situação acabam perdendo seu emprego ficando sem fonte de renda. “Trata-se de um apoio às famílias em situação de extrema vulnerabilidade, durante o período de emergência, gerado pela pandemia do novo coronavírus”. Disse o vereador.

Para tal, a solicitação via requerimento a Prefeita Rhaiza que analise com carinho, a criação do Programa Gás Social, que com certeza irá ajudar em muito aquelas famílias de baixa renda agravadas pela Pandemia do novo coronavírus.

Fonte: Jornal do Conesul