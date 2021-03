Polícia Civil prende em flagrante empregada doméstica por furto qualificado em Guaíra

Na tarde desta segunda-feira (22), Policiais Civis da 13ª DRP de Guaíra foram acionados para averiguar uma situação de furto qualificado cometido por uma empregada doméstica.

Segundo a Polícia Civil, após a família perceber que diversos pertences e dinheiro estavam sumindo da residência, resolveram instalar uma câmera escondida na casa para constatar o crime.

Ontem, ao perceberem que uma certa quantia de dinheiro havia sido subtraída do quarto do casal, os proprietários acionaram a Polícia Civil, que de imediato se deslocou até a residência localizada na Rua Paraguai antes do final do turno da empregada. Ao ser abordada, os policiais constataram que ela estava com o dinheiro subtraído da casa.

Diante do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão e confessou o crime. Ela foi encaminhada à Delegacia e posteriormente ao SECAT, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Ponto da Notícia