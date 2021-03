Motociclista morre em grave acidente em Guaíra

Um acidente fatal foi registrado por volta de meio-dia desta terça-feira (23), na Rua Oswaldo Cruz (BR-163), em Guaíra.

Segundo as informações, o acidente envolveu uma motocicleta com placas paraguaias e uma carreta, próximo à Praça do Redondo. O motociclista trafegava pelo local, quando sofreu queda e acabou sendo atingido pelo rodado do caminhão.

Socorristas do SAMU chegaram a ser acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito do motociclista.

Equipes da Polícia Militar e da PRF, além da Polícia Civil, também estiveram no local realizando os levantamentos.

Conforme a Polícia, a vítima foi identificada como sendo Jeferson Romant Ezer, de 22 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo.

Fonte: Ponto da Notícia