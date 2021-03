Deputado Lídio comemora conquista da área para fecularia em Eldorado

O deputado estadual Lídio Lopes, presidente estadual do Patriota, participou, a convite do governador Reinaldo Azambuja, da assinatura de convênio entre o Governo de Mato Grosso do Sul e o município de Eldorado no valor de um milhão e setecentos mil reais para aquisição de uma área para implantação de uma indústria de fécula de mandioca em Eldorado.

Segundo o deputado ” a pedido do prefeito Léo iniciamos essa luta ainda em 2020 junto aos secretários Eduardo Riedel, então na chefia da secretaria de Gestão Estratégica e Jaime Verruck, com total apoio do governador, e solicitamos esse convênio para a implantação da fecularia, que deve gerar 70 empregos em Eldorado, e na época o governador Reinaldo fez o compromisso conosco, e acaba de cumprir. É uma bela notícia para Eldorado e uma prova de que a parceria entre nosso mandato e o mandato do prefeito Léo e da vice Fabiana vem gerando bons frutos para Eldorado, afirmou o parlamentar.

Fonte: Jornal do Conesul