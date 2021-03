Caminhoneiro morre preso nas ferragens após acidente com 3 caminhões

Morreu na noite desta sexta-feira (19), na MS-295 em Eldorado a 440 quilômetros de Campo Grande, Moacir Guilherme Bordin de 54 anos. Ele se envolveu em um acidente com mais duas carretas e morreu preso nas ferragens.

O acidente aconteceu por volta das 20 horas desta sexta (19), quando Moacir trafegava com uma carreta sendo que logo a frente estava um caminhão Agrale com as luzes apagadas/queimadas. Ao perceber que iria bater no caminhão já que não havia visualizado antes devido aos luminosos apagados, Moacir jogou a carreta para pista contrária.

Mas, acabou batendo frontalmente contra outra carreta morrendo preso nas ferragens. O caminhoneiro que trafegava com o veículo com as luzes apagadas fugiu do local não sendo localizado.

Fonte: Midiamax