Vereadores aprovam e Guaíra irá participar de consórcio para compras de vacinas contra a Covid-19

O Vice-prefeito, Gileade Osti, esteve na quinta-feira (18) na Câmara Municipal, a convite dos vereadores, participando da 07ª Sessão Extraordinária, visando a autorização para que o Executivo participe de Consórcio com a Frente Nacional de Prefeitos, que irá agilizar a aquisição de vacinas por meio de recursos municipais.

A deliberação no Legislativo aconteceu em modo emergencial, visto o escasso prazo que o Executivo possui para o devido encaminhamento da documentação necessária para a adesão ao consórcio, junto à manifestação de interesse e a regularização desta ação, através de Lei Municipal, que, após autorizada pela Câmara nesta tarde, foi publicada ainda hoje e registrada sob nº 2.165/2021.

O Vice foi convidado à explanar sobre o interesse da Administração Municipal na agilização, urgência e celeridade desta demanda, visto que as deliberações no Legislativo costumam a ter um prazo de trâmite maior.

Diante disso, foi abordado sobre o iminente empenho que o Município de Guaíra, através da Secretaria de Saúde, vem realizando para acelerar o processo de vacinação na população local.

Segundo o Vice-prefeito, “Combater a pandemia é uma demanda de urgência e de emergência à todos nós. Almejamos o retorno da normalidade aos cidadãos guairenses que, cada vez mais, vem enfrentando fases econômicas, afetivas, emocionais, sociais, e principalmente, e especialmente, na área da saúde, cada vez piores”, destacou.

Para o Prefeito Heraldo Trento, “Estamos buscando todas as vias legais para a aceleração desse processo de vacinação, o quanto antes. A esperança e a perspectiva positiva são coisas que nos motivam ainda mais”, reforçou.

O Executivo ainda agradece a colaboração e compreensão de todos os vereadores na agilidade de deliberação deste Projeto de Lei.

“Agora, com a participação do Município no Consórcio, ainda temos outros procedimentos administrativos e burocráticos que deveremos cumprir. Isto irá demandar um pouco mais de tempo, mas iremos tentar agilizar e viabilizar o quanto antes”, garante Gileade.

Fonte: Ponto da Notícia