Prefeito de Iguatemi (Dr. Lídio) acompanha vacinação de idosos contra a COVID-19

A imunização contra o Coronavírus em Iguatemi continua de forma ininterrupta conforme o recebimento das doses enviadas pelo Ministério da Saúde por meio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Inicialmente, a vacina foi aplicada nos profissionais de saúde que atuam na linha de frente e segue no momento imunizando os idosos separados por faixa etária.

Nesta quinta-feira (18), o Prefeito Dr Lídio Ledesma acompanhou os trabalhos na quadra esportiva da Escola Estadual 8 de Maio onde os cidadãos com idade igual ou superior a 73 anos receberam a aplicação da vacina.

Dr. Lídio destacou que: “o município segue intensificando a vacinação, agora com os nossos idosos e em seguida vamos reduzindo a faixa etária. O governo está atuando para que não falta vacinas e esperamos muito em breve vacinar toda nossa população. Vamos continuar trabalhando para evitar aglomerações e o avanço do vírus, mas para isso contamos com o apoio de todos, com o distanciamento social, uso de máscara ao sair de casa, a descontaminação das mãos com álcool gel”.

O calendário de vacinação no município segue o do Estado, porém, cada município com a sua realidade e quantidade populacional.

O acompanhamento dos boletins e do Vacinometro pode ser feito na página da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de Iguatemi no Facebook.

Fonte: ASCOM – Iguatemi