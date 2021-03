Naviraí descarta novas regras próprias e seguirá decreto estadual contra o coronavírus

A Prefeitura de Naviraí descartou baixar um novo decreto para enfrentar a pandemia de coronavírus. Assim, seguirá integralmente o decreto estadual 15.632/2021.

O gerente-geral executivo da prefeitura, Fernando Ortega, disse que a explicação é necessária porque o decreto municipal que estabelecia regras próprias de Naviraí contra a Covid-19 perdeu a validade.

“A prefeita Rhaiza Matos (PSDB) reuniu a sua equipe de trabalho, ouviu as ponderações do gerente de Saúde e decidiu não editar novo normativo local em substituição ao Decreto 47/2021, o qual perdeu a vigência neste último final de semana”, disse Ortega.

Assim, Naviraí seguirá as previsões do decreto estadual, inclusive neste fim de semana. Com isso, o toque de recolher no município será das 20h às 5h de segunda a sexta-feira.

Nos finais de semana, serviços não essenciais poderão funcionar até as 16h.

A Prefeitura de Naviraí reiterou que, no caso das igrejas, o decreto estadual as reconhece como de caráter essencial. Assim, os cultos podem acontecer até as 20h em todos os dias da semana.

Avanço da Covid-19 preocupa em Naviraí, afirma gerente

Ortega explicou que o avanço do coronavírus preocupa a administração municipal, assim como a lotação do hospital da cidade.

“Estamos apreensivos em relação ao número de naviraienses que estão contraindo a Covid-19, bem como em relação à ocupação de leitos em nosso hospital”, declarou.

“Tenho reiterado que esta doença cruel não faz distinções entre as pessoas e que devemos manter todos os cuidados possíveis e necessários”, complementou o gerente.

Boletim da Secretaria de Estado de Saúde divulgado na quinta-feira (18) apontou 4.904 casos de Covid-19 em Naviraí, 37 a mais que no dia anterior. A doença já matou 97 pessoas na cidade. No Estado, são 198.795 casos confirmados e 3.740 óbitos.

