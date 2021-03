Mundo Novo deve receber 410 doses da CoronaVac nesta quinta e programa vacinação por agendamento

Mundo Novo deve receber 410 doses da CoronaVac nesta quinta-feira (18), após a chegada de mais 54 mil vacinas para o Mato Grosso do Sul. Se confirmado o recebimento nesta quinta, a possibilidade da retomada da vacinação para idosos a partir de 70 anos já nesta sexta-feira é grande, segundo a coordenadora municipal de Vacinação, Cristiane Peixoto.

Porém, nesta ocasião a imunização para este grupo será feita de forma agendada (a quantidade não foi anunciada por dia). Idosos a partir de 70 anos que tem cobertura do agente de saúde não precisam fazer o pré-agendamento.

Já os moradores de locais sem a cobertura do agente devem ligar no 3474-5301 e passar nome, CPF e data de nascimento. Na quarta (17), a Saúde informou os locais que têm a cobertura do agente de saúde.

Cristiane explicou que a Saúde entrará em contato para o agendamento, começando com os idosos de mais idade entre o grupo de 70 a 79 anos. O objetivo é evitar a fila verificada no último sábado (13). O local deve ser escolhido para a imunização será novamente o Salão Paroquial.

“Podemos demorar um pouco mais para vacinar, mas evitaremos idosos em pé. Provavelmente não vamos conseguir vacinas 208 pessoas como aconteceu no sábado, mas o importante é escutar a população nas suas demandas”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Fábio Doná.

VEJA ABAIXO OS LOCAIS COBERTOS POR AGENTES DE SAÚDE E QUE NÃO PRECISAM DE PRÉ-AGENDAMENTOS:

Fleck

São Jorge

Vila Nova

Copagril

Universitário (menos Parque dos Ypês)

Berneck

Itaipu (menos Parque das Araras e Cícero Cavalcante)

Estrada do Tricossi

Jatinho

Assentamento Pedro Ramalho

Estrada Dault Conceição

Porto Izabel

Moinho Pequeno

Estrada Colonia Nova

Estrada Boiadeiro

Estrada do Cascalho

Fonte: Jandaia Caetano, SEMCOS – Mundo Novo