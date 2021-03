‘Gato’ para ligar ventilador provoca incêndio em quitinete no Amambaí

No início da tarde desta quinta-feira (18), quitinete no Amambaí, na Rua Alan Kardec, foi incendiada após um curto-circuito em um ventilador. O local acabou interditado pelo Corpo de Bombeiros e já tinha sofrido um incêndio em janeiro deste ano.

Conforme um vizinho, de 20 anos, ele percebe movimentação no local, de dois homens que sempre entram em saem da residência. Ele mora no conjunto de casas desde outubro de 2020 e relatou que a proprietária já tentou vender as quitinetes, mas não conseguiu.

Com isso, usuários de drogas que ficam pela região acabam ocupando as quitinetes vazias, como ocorreu com a que foi incendiada. A princípio, segundo os bombeiros, os moradores teriam tentado ligar um ventilador improvisado, usando um gato na rede de energia elétrica.

Eles saíram da casa e deixaram o aparelho ligado, quando ocorreu o curto e o incêndio. O vizinho percebeu a fumaça e acionou o Corpo de Bombeiros, que utilizou aproximadamente 500 litros de água para controlar o fogo e também interditou o local com uma fita zebrada. Mesmo assim, os militares acreditam que os usuários possam acabar voltando ao local.

A estrutura já está bastante danificada e comprometida.

Fonte: Midiamax