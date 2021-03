MPPR recomenda o afastamento do secretário de Saúde de Quatro Pontes que teria ‘furado’ fila de vacinação

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Marechal Cândido Rondon, no Oeste do estado, emitiu recomendação administrativa dirigida ao prefeito de Quatro Pontes (município da comarca) para que afaste do cargo o secretário municipal de saúde, ainda que provisoriamente.

Conforme apurou o MPPR em inquérito civil, o secretário teria “furado a fila” da vacinação contra a Covid-19 para ser vacinado antecipadamente, fora da programação para pessoas da sua condição.

Segundo informações, o secretário teria recebido a vacina antes inclusive da enfermeira responsável pela aplicação do imunizante. Além dos efeitos da recomendação, o secretário está sujeito a sanções cíveis, criminais e administrativas pelo ato ilegal.

Fonte: Ponto da Notícia