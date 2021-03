Prefeitura de Iguatemi constrói ponte no Assentamento Auxiliadora

Com as últimas chuvas fortes que caíram na região de Iguatemi, vários pontos tiveram estragos que necessitaram de reparos emergenciais, exigindo a mobilização de esforço das equipes de manutenção.

No Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora, onde vivem mais de 250 famílias de pequenos produtores rurais tradicionais, uma região conhecida como “Egito”, teve uma das suas importantes passagens por bueiro levada pelas fortes águas das chuvas de 300 ml que caiu na cidade.

Com isso, a prefeitura de Iguatemi, através da secretaria municipal de obras e infraestrutura, optou por construir uma ponte de madeira, visto que a vasão é maior e com isso se garante a passagem de veículos pequenos e também de grande porte, com caminhões que transportam a produção agropecuária do local e das fazendas vizinhas.

Os trabalhos foram acompanhados pelo secretário de obras e contou com a colaboração do vice-prefeito José Roberto Felippe Arcoverde que acompanhou os trabalhos e manteve conversações com proprietários rurais e fazendeiros da região.

Fonte: Anailton Batista – ASCOM