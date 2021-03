Crianças encontram cobra cascavel no banheiro de casa em Marechal Rondon

Neste domingo (14) a equipe do Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon capturou uma cobra cascavel na área rural da cidade, proximidades do Bairro Barcelona.

A serpente com cerca de um metro de comprimento, foi encontrada por quatro crianças no banheiro da casa.

De acordo com informações, as crianças estavam na casa brincando e quando uma delas resolveu ir ao banheiro se deparou com um barulho estranho, ao olhar viu a cobra de quase um metro.

A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, capturando a cobra que agora será devolvida ao seu habit natural.

Fonte: Ponto da Notícia