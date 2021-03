Ao tentar furtar fiação de parque, homem morre carbonizado em Campo Grande

Um homem ainda não identificado morreu na noite deste domingo (14), quando tentava furtar a fiação elétrica do Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho em Campo Grande. Ele morreu eletrocutado tendo parte do corpo carbonizado.

Por volta das 21 horas deste domingo (14), houve um apagão no parque e como diversos furtos de fios estão acontecendo no local, agentes da guarda municipal que faziam o monitoramento foram averiguar para ver se conseguiam flagrar o criminoso.

Quando os agentes entraram no parque já encontraram a vítima sem vida com parte do corpo carbonizado, pé, braço e pernas. O corpo foi encontrado dentro de uma caixa de transformador perto da pista de atletismo. A Polícia Civil foi acionada para o local.

Perto do corpo foram encontradas diversas ferramentas como alicate, chave de fenda que o homem estaria usando para cortar os fios, quando recebeu uma descarga elétrica morrendo no local. Ele não tinha documentos, mas tinha tatuagens de palhaço nas costas, uma tatuagem de meia lua no tornozelo esquerdo e uma tatuagem de caveira no braço.

Fonte: jornal do Conesul