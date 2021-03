Píer Flutuante está em fase final de execução em Guaíra

A construção do Píer Flutuante, no Centro Náutico Marinas, está em fase final de execução. A obra é fruto de convênio com o Ministério do Turismo, e teve início ao final do ano de 2020. O contrato, que também faz a parte a construção do CAV – Centro de Atendimento ao Visitante, tem o valor de R$ 448.024,33 reais, com aditivo 172/2020, no valor de R$ 41.157,42 reais.

O Píer já foi posto sob a água, e encontra-se em fase de acabamentos, com a colocação das proteções necessárias, guarda-corpo, e revestimento do piso.

Segundo o Engenheiro responsável, Bruno Noguchi, o Píer estará em breve concluído. A delonga deu-se ao fato de que, por ser Convênio Federal com recursos financeiros gerenciados pela Caixa Econômica, há questões burocráticas administrativas ainda em pendência.

Segundo o Vice-prefeito, Gileade Osti, esta ação estava em uma das prioridades no planejamento do Executivo, e em breve o Município de Guaíra poderá contar com um bom espaço para dar mais visibilidade turística tanto ao Rio Paraná, como também ao Centro Náutico Marinas.

Fonte: Andressa Teleste

Foto: Ricardo Lopes