Guairenses vão às ruas em carreata pró Bolsonaro e contra o STF

Apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro realizaram um manifesto na manhã deste domingo (14), em Guaíra.

Os guairenses, em uma carreata, protestaram contra o Supremo Tribunal Federal (STF), onde o ministro Fachin anulou as condenações do ex-presidente Lula (PT).

A carreata reuniu centenas de pessoas, que usavam roupas verdes e amarelas, além de bandeiras do Brasil, entoando também o Hino Nacional.

O manifesto passou pelas principais ruas de Guaíra, tendo também uma grande concentração em frente ao Quartel do Exército Brasileiro, onde alguns participantes inclusive pediam uma intervenção militar no país.

Ainda em frente à portaria do quartel do Exército, as lideranças e organizadores da manifestação se pronunciaram sobre os motivos e objetivos do ato.

Além de Guaíra, manifestos à favor de Bolsonaro e contra o STF também foram realizados em Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, Umuarama, e várias outras cidades de todo o país.

Fonte: Ponto da Notícia