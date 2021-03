Entregador é rendido por assaltante armado e tem lanches roubados em Guaíra

Um assalto à mão armada foi registrado na noite desta sexta-feira (12), na Vila Eletrosul, em Guaíra.

A vítima foi um entregador de uma hamburgueria, que após um pedido, foi fazer uma entrega no bairro. Ao chegar no local indicado, o entregador foi rendido por um homem encapuzado e armado com uma espingarda, que anunciou o assalto.

A vítima desceu da moto, acreditando se tratar de um roubo ao veículo, mas o criminoso disse que não queria a moto, apenas os lanches e dinheiro. Após subtrair os lanches, no valor de R$ 129,00 e R$ 71,00 em troco, o marginal fugiu do local.

Ao retornar para a hamburgueria, o entregador constatou que a pessoa que havia feito o pedido bloqueou a lanchonete no WhatsApp, dando a entender que o assalto foi planejado.

A Polícia Militar foi informada do roubo e realizou buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado.

